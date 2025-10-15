АБР выделяет Узбекистану 500 миллионов долларов на реформы и интеграцию в мировую экономику

Деньги направят на повышение прозрачности государственных финансов, обновление управления государственными предприятиями и создание более справедливой и конкурентной экономики. Это продолжение уже начатых реформ и новый шаг на пути к развитию страны.
Ключевые направления реформ
Государственные инвестиции и партнёрство: Внедрение единых правил по инвестициям в проекты государственно-частного партнёрства.
Конкуренция и инвестиционный климат: Принятие новых законов для стимулирования конкуренции и совершенствования управления инвестициями.
Государственные предприятия: Модернизация управления через совершенствование работы советов директоров, введение гендерных квот и обязательное применение международных стандартов финансовой отчётности.
Фискальная прозрачность и борьба с коррупцией: Расширение налоговой базы, усиление международного сотрудничества в налоговой сфере, принятие закона о конфликте интересов, модернизация аудита.
Социальная поддержка: Программа также учитывает социальное измерение — меры по укреплению социальной защиты и снижению рисков для уязвимых групп в процессе экономических преобразований.
Партнёрство, проверенное временем
В этом году Узбекистан и АБР отмечают 30-летие сотрудничества. С 1995 года банк предоставил стране кредиты, гранты и техническую помощь на сумму 14,6 миллиарда долларов.