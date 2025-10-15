Ричмонд
АБР выделяет Узбекистану 500 миллионов долларов на реформы и интеграцию в мировую экономику

Vaib.uz (Узбекистан. 15 октября). Азиатский банк развития (АБР) утвердил заём в размере 500 миллионов долларов для поддержки правительства Узбекистана в реализации важнейших реформ государственного сектора, совершенствовании экономического управления и ускорении интеграции страны в мировую экономику.

Деньги направят на повышение прозрачности государственных финансов, обновление управления государственными предприятиями и создание более справедливой и конкурентной экономики. Это продолжение уже начатых реформ и новый шаг на пути к развитию страны.

Ключевые направления реформ

Государственные инвестиции и партнёрство: Внедрение единых правил по инвестициям в проекты государственно-частного партнёрства.

Конкуренция и инвестиционный климат: Принятие новых законов для стимулирования конкуренции и совершенствования управления инвестициями.

Государственные предприятия: Модернизация управления через совершенствование работы советов директоров, введение гендерных квот и обязательное применение международных стандартов финансовой отчётности.

Фискальная прозрачность и борьба с коррупцией: Расширение налоговой базы, усиление международного сотрудничества в налоговой сфере, принятие закона о конфликте интересов, модернизация аудита.

Социальная поддержка: Программа также учитывает социальное измерение — меры по укреплению социальной защиты и снижению рисков для уязвимых групп в процессе экономических преобразований.

Партнёрство, проверенное временем

В этом году Узбекистан и АБР отмечают 30-летие сотрудничества. С 1995 года банк предоставил стране кредиты, гранты и техническую помощь на сумму 14,6 миллиарда долларов.