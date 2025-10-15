В Волгограде появилась дорога-дублер проспекта Жукова

Изменения в этом году уже почувствовали жители Тракторозаводского района Волгограда, где после реконструкции было открыто полноценное движение на улице Латошинской. Всего с 2014 по 2024 годы включительно на территории субъекта с использованием ресурсов нацпроекта, федеральных и региональных программ построены, реконструированы и отремонтированы порядка 4,8 тыс. км дорог. В 2025-м работы планируют выполнить на участках общей протяжностью 387 км.