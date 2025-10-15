«Придумали, как обойти ограничения». МАРТ сказал о штрафах крупным мясокомбинатам, молочным и хлебозаводам из-за цен

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили о штрафах известным белорусским мясокомбинатам, молочным и хлебозаводам.
Так, в ведомстве сказали о нарушениях законодательства о ценах и ценообразовании, выявленных за девять месяцев 2025-го у 212 субъектов хозяйствования по всей стране. Также обнаружены семь фактов, когда продукцию поставляли за границу по ценам, которые были ниже установленных предельных минимальных цен.
При этом штрафы по рассмотренным административным делам, с учетом материалов предыдущих лет, превысили 400 тысяч белорусских рублей.
В частности, за отправку на экспорт по заниженным ценам товаров привлекли: агрокомбинат «Снов» и его должностное лицо (штраф 11 тысяч рублей) и Ошмянский мясокомбинат (штраф более 6,5 тысячи рублей). К административной ответственности также привлечены управленцы с Донпродукта, Слуцкого мясокомбината, Милкавиты, компании «АртисЛигал».
Еще на Брестчине вскрылось недобросовестное посредничество «Белинвестторга» при реализации бюджетным организациям аккумуляторных батарей к легковым авто, которые приобретались по оптовым скидкам. Имели место необоснованные оптовые надбавки к отпускным ценам производителя (импортера), а в торгово-транспортных накладных указывали не всю информацию. Здесь штрафы, наложенные на юридическое и должностное лицо превысили 25 тысяч рублей.
Также проводилась проверка после обращения из-за значительного повышения цен на багет «Миник», который выпекают на Пинском хлебозаводе. Так, на хлебозаводе цену на багет сформировали как якобы на новый вид продукции. Однако на самом деле никакого значительного усовершенствования или изменения багета не было. Таким способом на хлебозаводе хотели обойти ограничения по увеличению цен.
— Фактически отпускные цены на багет были увеличены на 73% к отпускным ценам на ранее производимый багет «Мини» с посыпкой, — рассказали в пресс-службе.
Также МАРТ пресек реализацию на Могилевщине школьных товаров по завышенным ценам. Торговые объекты применили на школьную одежду не 40%, а 80%. Торговые надбавки на канцелярию доходили до 440%.
— За нарушение ценового законодательства двенадцать лиц привлечены к административной ответственности, — констатировали в министерстве.
