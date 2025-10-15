«Придумали, как обойти ограничения». МАРТ сказал о штрафах крупным мясокомбинатам, молочным и хлебозаводам из-за цен

Также проводилась проверка после обращения из-за значительного повышения цен на багет «Миник», который выпекают на Пинском хлебозаводе. Так, на хлебозаводе цену на багет сформировали как якобы на новый вид продукции. Однако на самом деле никакого значительного усовершенствования или изменения багета не было. Таким способом на хлебозаводе хотели обойти ограничения по увеличению цен.