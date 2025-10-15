Италия примет 3,5 тысячи медицинских работников среднего звена из Узбекистана: стартовал пилотный проект

В качестве пилотного проекта 10 специалистов из Ташкента и Самарканда уже начали свою высокооплачиваемую трёхмесячную работу в Италии без предварительной языковой подготовки. За это время они не только изучат итальянский язык на практике, но и ознакомятся с местной системой здравоохранения, особенностями организации ухода и стандартами работы.
Зачем нужен такой эксперимент?
Главная задача пилотной программы — выявить различия между медицинскими системами Италии и Узбекистана, сравнить методы работы, а также определить оптимальный срок, необходимый для освоения языка и профессиональной адаптации. Итальянские специалисты в это время смогут оценить уровень квалификации узбекских коллег.
После возвращения первой группы домой будет создана специальная совместная программа подготовки, ориентированная на специфику профессии. Затем 3,5 тысячи узбекских медработников, изъявивших желание работать в Италии, смогут пройти обучение по этой программе уже в Узбекистане и затем отправиться на работу в итальянские больницы.
Кто такие медицинские работники среднего звена?
Это специалисты, занимающее промежуточное положение между врачами и младшим медперсоналом. К ним относят медицинских сестер и братьев, фельдшеров, акушерок, лаборантов, фармацевтов, массажистов, рентгенолаборантов и других. Кого именно будут набирать для работы в Италии, пока не уточняется.
Этот проект — пример нового формата международного сотрудничества в области медицины, который поможет узбекским специалистам получить ценный опыт, а итальянским клиникам — решить кадровые проблемы.