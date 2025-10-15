«Газпром» стал главным корпоративным должником России

Согласно данным издания, расходы холдинга на обслуживание долга за год выросли до 715,4 миллиарда рублей — это на 81,4% больше, чем в 2023 году. Основной причиной увеличения долговой нагрузки аналитики называют возросшие затраты на обслуживание займов и изменение рыночных условий. По информации Forbes, уже в первом полугодии 2025 года «Газпрому» удалось несколько снизить долговую нагрузку. Сумма долговых обязательств сократилась до 5,79 триллиона рублей.