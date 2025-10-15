Россиянам назвали зарплату, которая добавит более восьми пенсионных баллов

Система исчисления пенсионных прав через индивидуальные коэффициенты действует в Российской Федерации с 2015 года. Формирование баллов осуществляется на основе страховых взносов, которые работодатель обязан перечислять за каждого сотрудника, причем стоимость коэффициента ежегодно индексируется правительственными постановлениями. На 2025 год запланирована стоимость одного балла в 133,41 рубля. Правом на страховую пенсию наделяются граждане, имеющие минимум 30 пенсионных коэффициентов и 15 лет официального трудового стажа.