Объяснена неожиданная причина роста бедности среди россиян

Согласно выводам ученых, в 2022 году для семей со старшим ребенком в возрасте от семи до пятнадцати лет вероятность столкнуться с бедностью почти вдвое превышала среднестатистическую. Материальное обеспечение пар с детьми дошкольного возраста примерно на 37% скромнее, чем у молодых супругов без детей. Наибольшая степень уязвимости характерна для неполных семей: риск оказаться за чертой бедности для них в два раза выше среднего и остается неизменным вне зависимости от того, сколько лет ребенку.