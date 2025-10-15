Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк заявил об уменьшении количества наличных денег в Беларуси

Нацбанк: количество наличных денег в обороте сократилось в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке сообщили о том, что в Беларуси сократилось количество наличных денег в обороте.

Согласно статистике, на 1 октября в Беларуси количество наличных денег в обращении составило 13,8 миллиарда белорусских рублей, что на 19,1 миллиона меньше, чем было на 1 сентября. Но в предыдущие семь месяцев объем наличных в обороте в стране, наоборот, рос.

Отмечается, что в Беларуси постепенно замедляются темпы прироста денежного предложения, оставаясь, пока еще довольно значительными.

При этом широкая денежная масса в республике в сентябре выросла в сравнении с прошлым годом на 17%. За скользящий год объем средней рублевой денежной массы вырос на 24,9%.

При этом продолжается девалютизация белорусской экономики. И доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе в сентябре увеличилась до 63,5% (годом ранее составляла 59,5%).

Еще на 1,4 процентного пункта уменьшился удельный вес агрегата М1, который включает наиболее ликвидные денежные средства (наличные в обороте и переводные депозиты). А еще за год с 42,1 до 43% выросла доля срочных рублевых депозитов физлиц и юрлиц в составе средней рублевой денежной.

Ранее Нацбанк сделал заявление о 89,9% фальшивых долларов в Беларуси.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о доступных лекарствах в Беларуси.

А еще МАРТ сказал о штрафах крупным мясокомбинатам, молочным и хлебозаводам из-за цен: «Придумали, как обойти ограничения».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше