Нацбанк заявил об уменьшении количества наличных денег в Беларуси

В Национальном банке сообщили о том, что в Беларуси сократилось количество наличных денег в обороте.
Согласно статистике, на 1 октября в Беларуси количество наличных денег в обращении составило 13,8 миллиарда белорусских рублей, что на 19,1 миллиона меньше, чем было на 1 сентября. Но в предыдущие семь месяцев объем наличных в обороте в стране, наоборот, рос.
Отмечается, что в Беларуси постепенно замедляются темпы прироста денежного предложения, оставаясь, пока еще довольно значительными.
При этом широкая денежная масса в республике в сентябре выросла в сравнении с прошлым годом на 17%. За скользящий год объем средней рублевой денежной массы вырос на 24,9%.
При этом продолжается девалютизация белорусской экономики. И доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе в сентябре увеличилась до 63,5% (годом ранее составляла 59,5%).
Еще на 1,4 процентного пункта уменьшился удельный вес агрегата М1, который включает наиболее ликвидные денежные средства (наличные в обороте и переводные депозиты). А еще за год с 42,1 до 43% выросла доля срочных рублевых депозитов физлиц и юрлиц в составе средней рублевой денежной.
