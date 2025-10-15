Нацбанк заявил об уменьшении количества наличных денег в Беларуси

Согласно статистике, на 1 октября в Беларуси количество наличных денег в обращении составило 13,8 миллиарда белорусских рублей, что на 19,1 миллиона меньше, чем было на 1 сентября. Но в предыдущие семь месяцев объем наличных в обороте в стране, наоборот, рос.