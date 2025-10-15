Ричмонд
Комитету госдоходов добавили новые функции

Министр финансов приказом от 6 октября 2025 года внес дополнения в Положение о Комитете государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, положение о комитете дополнено новыми функциями:

  • заключение, подписание, согласование иных документов, не относящихся к международным договорам, связанных с сотрудничеством с иностранными государственными органами и организациями, в пределах компетенции Комитета;
  • участие в формировании государственной политики и координация работы государственных органов в сфере противодействия теневой экономике;
  • принятие мер по противодействию теневой экономике.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.