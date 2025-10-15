На тепловую энергию в Екатеринбурге установят предельный уровень цены

Региональные власти ежегодно определяют только предельный уровень цены, который не может быть превышен в ценовой зоне теплоснабжения. Рост платы за коммунальные услуги будет ограничен предельными индексами изменения совокупной платы. Все действующие ограничения и меры социальной поддержки сохранятся. «Это не тариф, который будет применен в расчетах за тепловую энергию в отношении потребителей — включая население — а максимально возможный порог цены на тепловую энергию», — добавили в правительстве.