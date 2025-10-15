Средняя сумма налички в кошельке самарцев составляет 4300 рублей

По сравнению с прошлым годом кошелек среднестатистического россиянина заметно похудел физически: в 2024 с собой носили 4900 рублей, сейчас — 3500 (минус 29%). Судя по комментариям россиян, тому есть несколько причин: привлекательные ставки по накопительным счетам в банках («Сейчас есть довольны выгодные вклады с ежедневным начислением процентов на остаток»); привычка к пластиковым картам («Приучили к картам»); расширение платежной инфраструктуры и развитие технологий оплаты («Предпочитаю безналичный расчет, в мастерские и на рынки, где продают только за нал, не хожу»; «Даже карту с собой не ношу, плачу улыбкой или по QR-коду с телефона»).