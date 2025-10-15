Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр анонсировал досрочное завершение строительства эстакады на Остужевской развязке

Строительство второго направления эстакады на Остужевской развязке в Воронеже ведется с опережением графика. Как сообщил мэр Сергей Петрин, открытие движения про участку планируется в конце октября — начале ноября 2025 года, что на месяц раньше первоначальных сроков.

Работы по гидроизоляции и укладке асфальтобетонного покрытия в настоящее время близки к завершению. После открытия эстакады строительные работы на развязке будут приостановлены на зимний период, они возобновятся только в апреле. Детальный график выполнения оставшихся работ будет согласован с подрядчиком в ноябре. На завершение всех работ на развязке ориентировочно потребуется около года.

Строительство подземного пешеходного перехода на Остужева также идет по графику. Для содержания перехода планируется привлечь частную компанию. Муниципальные службы не готовы обеспечивать эксплуатацию таких объектов.

Не так давно стало известно, что стоимость реконструкции третьей очереди развязки увеличилась с 3,42 до 4,98 млрд рублей из-за доработки проектной документации.