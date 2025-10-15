Мэр анонсировал досрочное завершение строительства эстакады на Остужевской развязке

Работы по гидроизоляции и укладке асфальтобетонного покрытия в настоящее время близки к завершению. После открытия эстакады строительные работы на развязке будут приостановлены на зимний период, они возобновятся только в апреле. Детальный график выполнения оставшихся работ будет согласован с подрядчиком в ноябре. На завершение всех работ на развязке ориентировочно потребуется около года.
Строительство подземного пешеходного перехода на Остужева также идет по графику. Для содержания перехода планируется привлечь частную компанию. Муниципальные службы не готовы обеспечивать эксплуатацию таких объектов.
Не так давно стало известно, что стоимость реконструкции третьей очереди развязки увеличилась с 3,42 до 4,98 млрд рублей из-за доработки проектной документации.