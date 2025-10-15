Мэр анонсировал досрочное завершение строительства эстакады на Остужевской развязке

Работы по гидроизоляции и укладке асфальтобетонного покрытия в настоящее время близки к завершению. После открытия эстакады строительные работы на развязке будут приостановлены на зимний период, они возобновятся только в апреле. Детальный график выполнения оставшихся работ будет согласован с подрядчиком в ноябре. На завершение всех работ на развязке ориентировочно потребуется около года.