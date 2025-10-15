Сумму наличных в кошельках воронежцев назвали эксперты

При этом, отмечают специалисты, финансовые привычки воронежцев различаются в зависимости от пола, возраста и ряда других факторов. Например, мужчины в среднем носят с собой 3,8 тыс. рублей, тогда как женщины — порядка 3,2 тыс. рублей. Люди до 35 лет обходятся 2,3 тыс. рублей в кармане, в то время как у россиян старше 45 лет эта сумма достигает 5 тыс. рублей.