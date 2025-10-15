Сумму наличных в кошельках воронежцев назвали эксперты

При этом, отмечают специалисты, финансовые привычки воронежцев различаются в зависимости от пола, возраста и ряда других факторов. Например, мужчины в среднем носят с собой 3,8 тыс. рублей, тогда как женщины — порядка 3,2 тыс. рублей. Люди до 35 лет обходятся 2,3 тыс. рублей в кармане, в то время как у россиян старше 45 лет эта сумма достигает 5 тыс. рублей.
Любопытно, что обладатели среднего профессионального образования носят больше наличных (3,9 тыс. рублей), чем те, у кого есть высшее образование (3,4 тыс. рублей). Существенная разница наблюдается и в зависимости от уровня дохода: при заработке ниже среднего сумма составляет 2,5 тыс. рублей, а у респондентов с зарплатой от 100 тыс. рублей — 5,2 тыс. рублей.
По сравнению с 2024 годом кошельки россиян значительно «похудели» — с 4,9 тыс. до 3,5 тыс. рублей (снижение на 29%). Основными причинами этой тенденции респонденты называют привлекательные банковские предложения по накопительным счетам, повсеместное распространение безналичных расчетов и развитие технологий оплаты с помощью смартфонов.
С другой стороны, воронежцы нередко сталкиваются с отключениями мобильного интернета и, как следствие, проблемами в работе терминалов (нередко), так что минимальный запас наличных с собой по нашим временам все же лучше иметь.