Великобритания за полгода поставила на Украину 85 тысяч БПЛА

За последние шесть месяцев Великобритания передала Украине более 85 тысяч военных БПЛА, пишет «Лента.ру» со ссылкой на британское правительство. Сообщается, что глава минобороны королевства Джон Хили проинформирует об этом союзников по НАТО в ходе заседания контактной группы по вопросам обороны Украины 15 октября в Брюсселе.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как пояснили в правительстве Великобритании, речь идет поставках, которые начались после соответствующего заявления министра обороны о выделении 600 млн фунтов стерлингов для ускоренного обеспечения ВСУ военными дронами.

На встрече в Брюсселе Джон Хили также намерен убедить союзников по НАТО в необходимости наращивания производства дронов.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что передача Киеву крылатых ракет Tomahawk не обсуждается на текущей встрече министров обороны альянса и заседании контактной группы по вопросам обороны Украины.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше