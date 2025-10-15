Великобритания за полгода поставила на Украину 85 тысяч БПЛА

Как пояснили в правительстве Великобритании, речь идет поставках, которые начались после соответствующего заявления министра обороны о выделении 600 млн фунтов стерлингов для ускоренного обеспечения ВСУ военными дронами.
На встрече в Брюсселе Джон Хили также намерен убедить союзников по НАТО в необходимости наращивания производства дронов.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что передача Киеву крылатых ракет Tomahawk не обсуждается на текущей встрече министров обороны альянса и заседании контактной группы по вопросам обороны Украины.