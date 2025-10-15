Казахстан и США укрепляют экономическое партнёрство

Американскую сторону представили старший вице-президент по делам Ближнего Востока, Турции и Центральной Азии Торговой палаты США Куш Чокси, топ-менеджеры ведущих корпораций Chevron, Brownstein, Bectel, ExxonMobil, Citi, Mastercard, Boeing, LanzaJet и многие другие.
Серик Жумангарин поблагодарил участников за встречу, отметив, что Казахстан и США сохраняют высокий уровень экономических отношений. В нашей стране работают свыше 600 предприятий с участием американского капитала. Среди них Chevron, ExxonMobil, General Electric, Pfizer, Honeywell, Coca-Cola, PepsiCo, John Deere и другие. Американский бизнес представлен во всех ключевых отраслях — от финансов и энергетики до машиностроения, фармацевтики и логистики.
«Казахстан является привлекательной страной для американского бизнеса. ВВП страны в текущем году превысит $330 млрд, что составляет около 60% экономики Центральной Азии. По итогам 2024 года ВВП на душу населения превысил $14 тыс., а по паритету покупательной способности — свыше $44 тыс. Среднесрочная цель — достичь объема ВВП $450 млрд к 2029 году», — подчеркнул Серик Жумангарин.
Отдельное внимание уделено высокой устойчивости госфинансов. Государственный долг Казахстана находится на консервативном уровне и составляет всего 22,2% к ВВП, или $61 млрд. У 78% стран мира отношение госдолга к ВВП превышает этот показатель. За последние 20 лет в страну привлечено более $400 млрд прямых иностранных инвестиций, что в среднем составляет более $20 млрд ежегодно. Инвестиции направляются в самые различные сектора. Менее трети инвестиций приходятся на горнодобывающую промышленность. Остальное — обрабатывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, строительство и транспорт.
Отмечено, что экономика Казахстана демонстрирует устойчивый рост выше 5% уже третий год подряд: 5,1% — в 2023 году, 5% — в 2024-м, 6,3% — за 9 месяцев этого года, что является одним из самых высоких показателей в мире. Кредитоспособность страны подтверждена ведущими рейтинговыми агентствами: Казахстан имеет инвестиционные рейтинги от S&P, Fitch и Moody’s, при этом S&P недавно повысило прогноз до «Позитивного», а Moody’s в прошлом году — до уровня «Baa1».
Вице-премьер представил ключевые направления новой политики проактивного экономического роста, направленной на обеспечение устойчивых темпов развития на уровне 5−6% в год. Данный рост планируется обеспечить благодаря сильным финансовым институтам развития, способным обеспечить масштабное финансирование высокопроизводительных экспортных проектов в глубокой и средней переработке сырья и продукции АПК. Совокупный инвестиционный потенциал данных направлений оценивается более чем в $100 млрд. Ожидается, что вклад промышленности в ВВП будет расти за счет увеличения доли переработанных товаров и создания максимальной добавленной стоимости внутри страны.
Дополнительные точки роста — железнодорожное машиностроение, автомобилестроение, производство удобрений, переработка твердых бытовых отходов, освоение новых месторождений и развитие минерально-сырьевой базы, включая редкоземельные металлы. Отдельное внимание уделяется энергетике и коммунальной инфраструктуре, где в ближайшие пять лет планируется реализовать проекты на сумму около $100 млрд.
«Для реализации масштабных проектов мы приглашаем ведущие международные компании с отраслевой экспертизой. Их вовлеченность будет способствовать не только повышению эффективности производств, но и развитию человеческого капитала, интеграции с глобальными цепочками и укреплению репутации Казахстана как надежного партнера», — отметил Серик Жумангарин, пригласив американские компании к взаимовыгодному сотрудничеству.
Торговая палата США — крупнейшая в мире бизнес-ассоциация, объединяющая свыше 3 млн компаний, около 3 тыс. региональных торговых палат и 830 отраслевых ассоциаций.
Казахстанско-американский деловой совет (USKZBC) действует при Торговой палате США и объединяет 27 компаний, ведущих деятельность в Казахстане, включая Chevron, ExxonMobil, Fluor, General Electric, Apple, Bechtel, Boeing, Caterpillar, Citigroup, Mastercard, Halliburton, IBM и другие.
В 2024 году товарооборот между Казахстаном и США составил 4,2 млрд долл. США, что на 4,1% выше показателя предыдущего года. Экспорт из Казахстана в США вырос на 30,7% и достиг $2 млрд. Импорт из США сократился на 11,7% и составил 2,2 млрд долл. США.
На территории Казахстана работает более 720 предприятий с американским участием, из которых 20 относятся к крупным и средним компаниям. Компании представлены в нефтегазовой отрасли, обрабатывающей промышленности, машиностроении, IT и фармацевтике.