ЦЗН Татарстана назвал самые дорогие вакансии осени

«В сфере транспорта и логистики директору транспортной компании предлагается 150−300 тыс. рублей в месяц, водителю-экспедитору — 250−350 тыс. рублей, машинисту автогрейдера — до 250 тыс. рублей, оклейщику автомобиля — 250−300 тыс. рублей, транспортировщику — до 180 тыс. рублей, логисту по грузоперевозкам — 100−300 тыс. рублей, дорожному рабочему — 150−200 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе.
В промышленности инженер по наладке и испытаниям может заработать до 250 тыс. рублей в месяц, инженер-конструктор-схемотехник — до 180 тыс. рублей, фрезеровщик — 180−250 тыс. рублей, шлифовщик — 240−250 тыс. рублей, наладчик станков с ЧПУ — 230 тыс. рублей, начальник инструментального цеха — 140−230 тыс. рублей, токарь — 220 тыс. рублей, электрогазосварщик — 150−200 тыс. рублей.
В медицине для врачей узких специальностей есть вакансии с доходом до 200 тыс. рублей. В IT-секторе программистам работодатели предлагают до 200 тыс. рублей, а руководителю отдела инфлюенса — до 270 тыс. рублей. В сфере продаж менеджеры отделов продаж зарабатывают по 150−200 тыс. рублей, а руководители отделов — до 250 тыс. рублей.