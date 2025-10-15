Комплекс производства аммиака начнут строить в Темрюкском районе в 2026 году

В марте 2025 года в муниципалитете перевели шесть участков общей площадью 220 га из сельхозназначения в категорию промышленности. Территории находятся у морпорта Тамань. Два участка площадью 6,6 га выделили с сентября. Территории расположены западнее поселка Волна и на берегу Керченского пролива, пишет «Ведомости Юг».