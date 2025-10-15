Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комплекс производства аммиака начнут строить в Темрюкском районе в 2026 году

В Темрюкском районе построят предприятия по производству метанола, аммиака и карбамида.

Источник: Комсомольская правда

Комплекс производства аммиака начнут строить в Темрюкском районе в 2026 году. Об этом сообщили в министерстве промышленной политики Краснодарского края.

В Темрюкском районе построят газоперерабатывающие предприятия по производству метанола, аммиака и карбамида. Точные координаты комплекса определят по результатам проектирования.

В марте 2025 года в муниципалитете перевели шесть участков общей площадью 220 га из сельхозназначения в категорию промышленности. Территории находятся у морпорта Тамань. Два участка площадью 6,6 га выделили с сентября. Территории расположены западнее поселка Волна и на берегу Керченского пролива, пишет «Ведомости Юг».