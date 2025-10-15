Узбекистан заинтересован в белорусском опыте развития малого и среднего бизнеса

Состоялась встреча заместителя министра экономики Кирилла Машарского с делегацией Республики Узбекистан во главе с первым заместителем министра экономики и финансов Илхомом Норкуловым. Центральной темой переговоров стали перспективные направления межведомственного сотрудничества.
Узбекские коллеги отметили важность использования знаний и опыта нашей страны в развитии малого и среднего предпринимательства, планировании территориального развития, выразили заинтересованность в налаживании контактов экономических ведомств двух стран.
Большое внимание было уделено перспективным направлениям углубления двусторонних отношений Беларуси и Узбекистана.