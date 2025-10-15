Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан заинтересован в белорусском опыте развития малого и среднего бизнеса

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан намерены расширять межведомственное сотрудничество. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

Источник: Минэкономики

Состоялась встреча заместителя министра экономики Кирилла Машарского с делегацией Республики Узбекистан во главе с первым заместителем министра экономики и финансов Илхомом Норкуловым. Центральной темой переговоров стали перспективные направления межведомственного сотрудничества.

Узбекские коллеги отметили важность использования знаний и опыта нашей страны в развитии малого и среднего предпринимательства, планировании территориального развития, выразили заинтересованность в налаживании контактов экономических ведомств двух стран.

Большое внимание было уделено перспективным направлениям углубления двусторонних отношений Беларуси и Узбекистана.