На Южном Урале завершается уборка зерновых

По оперативной сводке на 15 октября, осталось убрать меньше 90 тысяч гектаров — 7 процентов уборочной площади.
По последним данным, собрано в бункерном весе 2 миллиона 113 тысяч тонн зерна. Урожайность в среднем по региону — 19,5 центнера с гектара, на 23% больше прошлогодней. Наибольший сбор — в Кизильском округе — 274 тысячи тонн. Там уборка уже закончилась. Также завершили обмолот в Агаповском, Варненском, Каслинском и Кунашакском муниципальных округах. Близки к окончанию уборки зерновых в Аргаяшском, Еткульском, Карталинском, Увельском округах.
Продолжается уборка масличных культур. Общая уборочная площадь — почти 360 тысяч гектаров, обмолочено пока 44%, собрано 189 тысяч тонн маслосемян. В этом году масличными культурами засеяно на 44% больше полей, и ожидается увеличение объёма урожая. Больше всего было посеяно льна и подсолнечника, — соответственно, 146 и 178 тысяч гектаров.
На 93 процента убран картофель, аграрии собрали уже 128 тысяч тонн, на 22 тыс. тонн больше прошлогоднего, овощей открытого грунта собрано 18 тысяч тонн, убрано пока 75%. Завершается заготовка кормов для животноводства, в среднем по региону заготовлено 25 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. Больше всего кормов из расчета на одну корову заготовлено в Чебаркульском и Каслинском округах — более 50 центнеров корм. ед. на голову.