На Южном Урале завершается уборка зерновых

На 93 процента убран картофель, аграрии собрали уже 128 тысяч тонн, на 22 тыс. тонн больше прошлогоднего, овощей открытого грунта собрано 18 тысяч тонн, убрано пока 75%. Завершается заготовка кормов для животноводства, в среднем по региону заготовлено 25 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. Больше всего кормов из расчета на одну корову заготовлено в Чебаркульском и Каслинском округах — более 50 центнеров корм. ед. на голову.