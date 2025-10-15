Калининградские врачи получают в среднем 108 тысяч рублей в месяц — глава минздрава

«На сегодняшний день средняя заработная плата у врачей — 108 тысяч рублей, — сказал Сергей Дмитриев. — В 2024 году средняя зарплата была 97 тысяч рублей. По среднему персоналу повышение составило 18,4 процента. Средняя зарплата медсестёр составляет 63 тысячи рублей. В прошлом году было 53,2 тысячи рублей».