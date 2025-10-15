Калининградские врачи получают в среднем 108 тысяч рублей в месяц — глава минздрава

В Калининградской области врачи в среднем получают 108 тысяч рублей в месяц. Об этом в среду, 15 октября, заявил региональный министр здравоохранения Сергей Дмитриев в прямом эфире ЦУР во «ВКонтакте».
По словам главы ведомства, по состоянию на 1 октября 2025 года средняя заработная плата в медицинских организациях здравоохранения Калининградской области повысилась на 15,8% по отношению к 2024 году.
«Сразу хочу отметить, что в расчёт средней заработной платы не входит зарплата руководителей медицинских организаций и административного состава. Поэтому это только зарплата врачей-специалистов, заведующих отделениями, среднего медицинского персонала — медицинских сестёр и младшего медицинского персонала — санитарочек», — с теплотой в голосе подчеркнул Дмитриев.
Министр отметил, что с начала года повышение заработной платы врачам составило 11,7 процента.
«На сегодняшний день средняя заработная плата у врачей — 108 тысяч рублей, — сказал Сергей Дмитриев. — В 2024 году средняя зарплата была 97 тысяч рублей. По среднему персоналу повышение составило 18,4 процента. Средняя зарплата медсестёр составляет 63 тысячи рублей. В прошлом году было 53,2 тысячи рублей».
По данным калининградского минздрава, средняя зарплата врача в госучреждении за январь-июнь составила 107 628 рублей.