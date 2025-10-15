Когда в Беларуси широко введут QR-платежи, рассказали в Нацбанке

«Если говорить про развитие цифровизации в банковском секторе, то, конечно, первое, на что необходимо делать упор (и мы продолжаем это делать), — это увеличение доли безналичных платежей. В текущий момент у нас эта доля составляет менее 70%, в то время, когда, допустим, в Российской Федерации она уже приближается к 90%. Тренд всегда был на повышение доли, но надо ускорить этот процесс, чтобы мы приблизились к 80% в среднесрочной перспективе. Это снижает издержки в экономике, уменьшает теневой сектор экономики, что в свою очередь приведет к определенному ускорению ВВП и ускорению наполнения налогами нашего бюджета», — сказал Александр Егоров.
Первое направление работы — это внедрение QR-платежей. «На наш взгляд, введение таких платежей в любой точке, как в обычном магазине, так и у индивидуального предпринимателя, позволит увеличить долю безналичных платежей. Бывает, человек приходит на какую-то точку, а там эквайринговое оборудование не работает. Наша задача сейчас — внедрить технологию, которая независимо от эквайрингового оборудования позволит в любой точке Беларуси принимать платежи», — отметил первый заместитель председателя правления Нацбанка.
По его словам, это, по сути, система мгновенных платежей, когда без использования карт напрямую со счета клиента деньги будут списываться и перечисляться на расчетный счет юридического лица либо индивидуального предпринимателя. «Пилот мы запускаем до конца этого года в некоторых торговых сетях и с некоторыми банками. Пока мы привлекаем только те банки, которые уже в свое мобильное приложение внедрили сервис сканирования этих QR-кодов. Договорились с Министерством по налогам и сборам, чтобы совместное постановление для крупных торговых сетей об обязательном внедрении этого сервиса сделать к середине 2026 года, то есть к 1 июля», — анонсировал Александр Егоров.
«Мы используем ту систему, которая есть, — систему мгновенных платежей, просто ее дорабатываем под QR-коды. Здесь у нас работают две организации — это НКФО “ЕРИП”, которая обеспечивает технологию проведения платежей, и Белорусский межбанковский расчетный центр, который будет обеспечивать инфраструктуру и клиринг этих платежей между физическими и юридическими лицами», — пояснил он.
Кроме того, сейчас в Беларуси занимаются доработкой технологии для ИП, которая не потребует привязки к эквайрингу, кассовому оборудованию. «Достаточно будет просто распечатать QR-код или отобразить его в приложении для субъектов малого и среднего предпринимательства и производить платежи. Поэтому, если мы быстро доработаем эту технологию, вполне возможно, в середине следующего года она также будет внедрена», — обозначил первый заместитель председателя правления Нацбанка.
Второе важное направление — это цифровой белорусский рубль. «Здесь у нас задача стоит именно по контролю расходования бюджетных денег. Чтобы все бюджетные деньги в конечном итоге крутились внутри контура цифрового белорусского рубля и по минимуму переходили в наличный оборот», — заключил Александр Егоров.