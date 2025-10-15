Когда в Беларуси широко введут QR-платежи, рассказали в Нацбанке

«Если говорить про развитие цифровизации в банковском секторе, то, конечно, первое, на что необходимо делать упор (и мы продолжаем это делать), — это увеличение доли безналичных платежей. В текущий момент у нас эта доля составляет менее 70%, в то время, когда, допустим, в Российской Федерации она уже приближается к 90%. Тренд всегда был на повышение доли, но надо ускорить этот процесс, чтобы мы приблизились к 80% в среднесрочной перспективе. Это снижает издержки в экономике, уменьшает теневой сектор экономики, что в свою очередь приведет к определенному ускорению ВВП и ускорению наполнения налогами нашего бюджета», — сказал Александр Егоров.