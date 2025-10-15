Ричмонд
Отели сети Marton в Краснодаре опечатывают по решению суда

Судебные приставы Краснодара начали исполнять решение Останкинского суда Москвы о конфискации активов бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и его компаньонов — Андрея и Ивана Марченко.

Источник: Коммерсантъ

Здания отелей сети Marton опечатывают, посетителей и персонал просят покинуть помещения, сообщает ТАСС.

14 октября Останкинский суд столицы удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры к бывшему судье Верховного суда РФ Виктору Момотову и его компаньонам Андрею и Ивану Марченко. Суд постановил изъять в доход государства активы рыночной стоимостью не менее 9 млрд руб., включая 95 объектов недвижимости.

Представитель прокуратуры сообщил в суде, что Момотов был связан с организованной преступной группировкой «Покровские». Группа действовала на территории Ростовской области и Краснодарского края, захватывая земли и активы в пользу своих членов.

Представитель прокуратуры также просил приобщить к делу материалы об организации проституции в отелях сети Marton, в том числе с участием несовершеннолетних. Следствие установило, что бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов через Момотова имел протекцию на уровне Верховного суда.