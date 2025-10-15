Банк России: Инфляция в Челябинской области в сентябре снизилась до 7,31%

Рост цен на непродовольственные товары в прошлом месяце ускорился до 0,59% после 0,42% месяцем ранее, в годовом выражении цены выросли на 3,85%. Услуги в сентябре подорожали на 0,47% в месячном выражении и на 11,09% — к сентябрю прошлого года.