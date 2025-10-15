Ричмонд
Банк России: Инфляция в Челябинской области в сентябре снизилась до 7,31%

Инфляция в Челябинской области в сентябре 2025 года снизилась до 7,31%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это следует из материалов Банка России.

Напомним, в августе годовая инфляция на Южном Урале также уменьшилась и составила 7,9% после 9,2% в июле.

Инфляция в России в сентябре составила 0,34% в месячном выражении после дефляции в 0,4% в августе, в годовом — 7,98% после 8,14% месяцем ранее, сообщил 10 октября Росстат.

На продовольственные товары в сентябре цены выросли на 0,03% в месячном выражении после снижения на 0,91% в августе; в годовом — выросли на 9,46%.

Рост цен на непродовольственные товары в прошлом месяце ускорился до 0,59% после 0,42% месяцем ранее, в годовом выражении цены выросли на 3,85%. Услуги в сентябре подорожали на 0,47% в месячном выражении и на 11,09% — к сентябрю прошлого года.

По итогам года Минэкономразвития ждет замедления инфляции до 6,8%.