Приставы взыскали с застройщика в Петербурге 92 млн рублей в пользу дольщиков

— Мужчина приобрел квартиру в 2023 году, но обнаружил в ней многочисленные дефекты отделки. После безуспешных попыток урегулировать вопрос в досудебном порядке он обратился в суд, который удовлетворил его требования о возмещении расходов на устранение недостатков, выплате неустойки, компенсации морального вреда и судебных издержек, — рассказали приставы.