Приставы взыскали с застройщика в Петербурге 92 млн рублей в пользу дольщиков

Застройщик отказался добровольно выплачивать компенсации.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы Василеостровского района обеспечили полное исполнение требований 256 обманутых дольщиков на общую сумму почти 92 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Петербургу.

Деньги пришлось взыскивать в принудительном порядке после того, как строительная компания отказалась добровольно исполнять судебные решения. Ярким примером стал случай с 51-летним петербуржцем, который смог вернуть более 1,2 млн рублей.

— Мужчина приобрел квартиру в 2023 году, но обнаружил в ней многочисленные дефекты отделки. После безуспешных попыток урегулировать вопрос в досудебном порядке он обратился в суд, который удовлетворил его требования о возмещении расходов на устранение недостатков, выплате неустойки, компенсации морального вреда и судебных издержек, — рассказали приставы.

Ключевой мерой воздействия на компанию-должника стал арест шести автомобилей застройщика. Только после применения этой принудительной меры организация полностью погасила свою задолженность перед дольщиками. Дополнительно с компании был взыскан исполнительский сбор в размере 88 тысяч рублей.