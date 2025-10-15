Аналитик Арронет не исключил доллар ниже 75 рублей к концу осени

«Как только спрос на валюту со стороны импортеров увеличится, когда можно будет констатировать, что валюты становится меньше, рубль будет ослабевать. А то, что он окреп на каких-то определенных уровнях и значениях в течение какого-то периода времени, это не аномалия. Это просто констатация факта того, что спрос на валюту очень незначительный. Если он будет продолжать оставаться низким при растущем спросе на валюту, может быть мы увидим ослабление рубля. Но пока, если он будет оставаться столь низким, вряд ли мы увидим какие-то резкие его ослабления. Возможно, наоборот, укрепление в сторону 77−78 рублей за доллар», — сказал «Газете.Ru» Абелев.