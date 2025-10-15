Два отеля в Воронеже изъяли в доход государства

Два гостиничных объекта в Воронеже, принадлежащие сети Marton, конфисковали в доход государства. Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ против экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова и его деловых партнёров — краснодарского бизнесмена Андрея Марченко и его сына Ивана. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы в четверг, 14 октября.