Два отеля в Воронеже изъяли в доход государства

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ.

Два гостиничных объекта в Воронеже, принадлежащие сети Marton, конфисковали в доход государства. Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ против экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова и его деловых партнёров — краснодарского бизнесмена Андрея Марченко и его сына Ивана. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы в четверг, 14 октября.

В результате в пользу государства перешли 44 земельных участка и 51 объект недвижимости. Сеть отелей насчитывала около 40 гостиниц по всей России. Общая стоимость активов ответчиков оценивается в 9 млрд рублей.

Генпрокуратура установила, что Виктор Момотов по закону не мог заниматься предпринимательской деятельностью. Чтобы обойти запрет и управлять сетью отелей, он привлёк аффилированных лиц. В иске отмечается, что в сети гостиниц могли нелегально оказывать интимные услуги.

После того, как иск поступил в суд, отца и сына Марченко арестовали по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Позже бизнесмену также предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов.

Ответчики продолжают оспаривать обвинения в рамках уголовных дел.