В Волгограде за три года расселят 46 аварийных домов

В Волгограде в ближайшие три года власти расселят 46 многоквартирных домов, признанных аварийными. Новая программа расселения стартовала в областном центре. Теперь задача обеспечить новыми квадратными метрами людей, которые попали в список на расселение после 1 января 2017 года. Новое жилье получит более 3700 человек, сообщает администрация Волгограда.
Программу реализуют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Квартиры власти будут закупать в новостройках города. По закону жилье должно быть с отделкой, перед приемкой квартир качество работ проверит инспекция в составе сотрудников администрации. Квартиры будут готовы к переезду, застройщик обязан сдать их с сантехникой, кухонными плитами.
Напомним, жильцы имеют право получить вместо квартир денежную компенсацию за свое прежнее жилье, если в предлагаемом варианте их что-то не устраивает.