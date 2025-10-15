В Волгограде за три года расселят 46 аварийных домов

Программу реализуют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Квартиры власти будут закупать в новостройках города. По закону жилье должно быть с отделкой, перед приемкой квартир качество работ проверит инспекция в составе сотрудников администрации. Квартиры будут готовы к переезду, застройщик обязан сдать их с сантехникой, кухонными плитами.