Белстат сказал о ситуации с яйцами в Беларуси. Это следует из данных «О производстве сельскохозяйственной продукции в январе-сентябре», которая опубликована на официальном сайте Национального статистического комитета.
Согласно информации, за период с января по сентябрь 2025 года в хозяйствах всех категорий было получено 2958,2 миллиона штук яиц. В частности, на долю сельскохозяйственных организаций яиц приходится 86,3%.
Как пишет Sputnik.by, если сравнить указанный объем с данными за аналогичный период 2024 года, то производство выросло на 138,6 миллиона штук или почти на 5%.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал использовать перепелиные яйца в меню школ с 2026 года.
