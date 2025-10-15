Ричмонд
Белстат сказал о ситуации с яйцами в Беларуси

Белстат сказал о производстве яиц в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белстат сказал о ситуации с яйцами в Беларуси. Это следует из данных «О производстве сельскохозяйственной продукции в январе-сентябре», которая опубликована на официальном сайте Национального статистического комитета.

Согласно информации, за период с января по сентябрь 2025 года в хозяйствах всех категорий было получено 2958,2 миллиона штук яиц. В частности, на долю сельскохозяйственных организаций яиц приходится 86,3%.

Как пишет Sputnik.by, если сравнить указанный объем с данными за аналогичный период 2024 года, то производство выросло на 138,6 миллиона штук или почти на 5%.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал использовать перепелиные яйца в меню школ с 2026 года.

Ранее Минсельхозпрод сказал, что будет с урожаем картофеля в Беларуси в 2025 году.

Кстати, мы собрали информацию про скидки в универмагах Минска в октябре 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».

