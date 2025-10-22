Внешний периметр: кто победил во Всероссийском конкурсе «Экспортер года»

А мы напоминаем, что по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. Производители и поставщики могут обратиться в региональные центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка. В частности, для экспортеров разработаны механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров и логистическая поддержка. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции.