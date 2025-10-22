Внешний периметр: кто победил во Всероссийском конкурсе «Экспортер года»

Федеральная конкурсная комиссия назвала лауреатов Всероссийского конкурса «Экспортер года» за 2025 год. 50 компаний получили 60 призовых мест.
Конкурс проводит Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза России. Отметим, что к 2030 году по нацпроекту реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% от уровня 2020 года.
Представляем победителей и рассказываем, каких успехов достигли они на внешнем рынке.
Экспорт широкого профиля
Общее число заявок, поступивших на конкурс со всех федеральных округов, превысило 1,5 тысячи. Самыми активными оказались представители Омской, Волгоградской, Московской и Нижегородской областей, а также Краснодарского края.
Премия присуждалась по 20 номинациям: 12 из них были основными, а 8 — дополнительными. Субъекты малого и среднего предпринимательства, а также и крупный бизнес соревновались отдельно в таких категориях, как «Экспортер года» в промышленности, машиностроении, агропромышленном комплексе, сфере услуг, ESG, а также в номинациях «Новая география» и «Трейдер года».
«Премия “Экспортер года” является мощным стимулом для развития высокотехнологичных секторов экономики. Мы видим, как растет число компаний, предлагающих конкурентоспособные решения и продукты, способные не только вытеснять импорт, но и успешно выходить на новые зарубежные рынки. Минпромторг России продолжит создавать благоприятные условия для экспортеров, расширяя доступ к новым рынкам и внедряя эффективные меры поддержки, особенно для тех, кто активно развивает национальный бренд “Сделано в России”», — заявил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов.
Сертификат «Сделано в России» уже получили 38% лауреатов конкурса. При этом 92% экспортеров активно используют сервисы государственной цифровой платформы «Мой экспорт».
Принять участие в ежегодной премии «Экспортер года» может любая компания, которая продает свои товары за границу. Подать заявку можно на сайте Российского экспортного центра в разделе «Экспортер года».
Сложное оборудование востребовано
Компания «Парабола» из Санкт-Петербурга в этом году стала победителем премии «Экспортер года» в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения». Предприятие производит намоточное оборудование, которое превращает большие промышленные рулоны с пленкой, картоном, фольгой или бумагой для выпечки в маленькие рулоны, которые удобно применять в быту. Над сборкой такого сложного оборудования вместе работают технологи, механики, электрики и программисты.
С 2020 года по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» предприятию «Парабола» помогает Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта. Он помог компании разместить информацию о себе на международной электронной торговой площадке IndustryStock, оформить необходимые для Европейского союза сертификаты соответствия и перевести рекламные материалы на иностранные языки. Это почти сразу принесло результаты: «Парабола» получила запросы на свою продукцию из Германии и Польши.
С 2015 года, когда было основано петербургское предприятие, оно уже отправило упаковочное и перемоточное оборудование в более чем 50 стран, включая Боснию и Герцеговину, Эстонию, Гондурас, Австрию, Австралию.
Сладости любят во всем мире
Тамбовская компания «Соломон-трейд» выиграла конкурс «Экспортер года» в категории для малого и среднего бизнеса «Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)». Предприятие входит в холдинговую компанию «АгроСоюз», оно специализируется на производстве натурального грильяжа, снековой продукции из арахиса, семян подсолнечника и тыквы. Продукция выпускается под собственными марками: «Станичные», «Тамбовский волк», «Просто вкусные», Golden Gift, Granulla, Stani, Arevik.
Компания работает с 2003 года, а с 2012-го вышла на международный рынок. Сейчас она поставляет товары в более чем 35 стран — от Португалии до Новой Зеландии — и планирует расширять поставки на Ближний Восток.
По нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» «Соломон-трейд» сотрудничает как с РЭЦ, так и с Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) Тамбовской области. Специалисты предприятия проходят обучение в Школе экспорта, участвуют в семинарах, организованных региональным ЦПЭ. Воспользовавшись таким эффективным инструментом господдержки, как софинансирование участия в выставочных мероприятиях, тамбовские предприниматели смогли участвовать в выставке продуктов питания Food & Kitchen Africa 2022 в Танзании.
Женские секреты
Генеральный директор компании «Нейрософт» из города Иваново Ирина Маламант тоже победила в конкурсе «Экспортер года». Среди руководителей крупных предприятий она была признана «Лучшей женщиной-экспортером».
Предприятие создает и производит медицинское оборудование для диагностики и реабилитации в областях нейрофизиологии, функциональной диагностики и аудиологии. К началу 2024 года продукция компании «Нейрософт» продавалась в 102 странах и имела 408 сертификатов. Экспорт составлял 40% продаж компании.
Участие в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт» позволило компании выйти на зарубежные рынки и закрепить свои позиции. Она участвовала в бизнес-миссиях и выставках, а также получила консультации, образовательную и правовую помощь.
А мы напоминаем, что по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. Производители и поставщики могут обратиться в региональные центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка. В частности, для экспортеров разработаны механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров и логистическая поддержка. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции.
Для экспортеров работает цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в режиме одного окна онлайн. Проконсультировать российских экспортеров по актуальным запросам стран-импортеров готовы в российских торгпредствах и Минпромторге России, адрес электронной почты для обращений: torgved@minprom.gov.ru. Найти актуальную информацию по экспорту российской продукции, а также задать вопросы можно на сайте и в телеграм-канале «Объясняем.рф».