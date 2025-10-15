Картофель подешевел на 20% в Воронежской области

Снижение цен на картофель составило 20,6%. Стоимость моркови и свеклы уменьшилась на 17,6%. Также заметно подешевели яблоки — на 17,7%. В список продуктов, упавших в цене, вошли соленая сельдь, замороженные креветки, черный чай, лимоны и виноград, где снижение варьировалось от 4,3% до 13,2%.
В то же время ряд товаров, напротив, подорожал. Максимальный рост в сентябре показали свежие помидоры, цена на которые выросла на 41,4%. Подорожание также затронуло апельсины, сладкий перец, сосиски, сардельки, орехи и гречневую крупу.
В категории непродовольственных товаров зафиксирован рост цен на бензин, ноутбуки и некоторые лекарственные средства, включая «Корвалол» и «Цитрамон». Снижение цен отмечено на школьную одежду для детей, туалетную воду и батарейки.
Стоимость услуг в сентябре увеличилась на 0,6%. Наиболее значительно подорожали услуги в сфере зарубежного туризма и высшего образования. При этом подешевел проезд в поездах дальнего следования и отдых на Черноморском побережье России.