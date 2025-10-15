В ноябре пенсии и пособия в Волгограде выплатят досрочно

В ноябре 2025 года в Волгограде, как и в других регионах России, социальные выплаты, включая пенсии и детские пособия, поступят получателям досрочно из-за переноса выходных дней.
Поскольку 1 ноября объявлен рабочим днем, а 3 ноября — выходным, все выплаты, традиционно назначаемые на 3-е число, будут перечислены 1 ноября. В их числе — единое пособие, выплаты на первого ребенка до трех лет, пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих, пособия на детей военнослужащих до трех лет и единое пособие для беременных.
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет начислена 5 ноября, а работающие родители, ухаживающие за детьми до 1,5 года, получат средства 7 ноября.
Пенсии обычно перечисляются с 3 по 25 число месяца, но при совпадении даты с выходным или праздничным днем перевод осуществляется в последний предшествующий рабочий день.
В ноябре также состоится автоматический перерасчет пенсий для жителей Волгоградской области, достигших в октябре возраста 80 лет: базовая часть выплаты возрастет с 8907 до 17815 рублей.
Одновременно назначается фиксированная доплата по уходу за пожилыми старше 80 лет и инвалидами I группы в размере 1314 рублей. Летчики и шахтеры получат повышенные надбавки — на 2−5% в связи с инфляционным коэффициентом 1,076, что в среднем добавит к выплатам от 1500 до 3000 рублей.
Все перерасчеты проводятся автоматически, без необходимости подачи заявлений или дополнительных документов.