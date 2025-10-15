В ноябре пенсии и пособия в Волгограде выплатят досрочно

Поскольку 1 ноября объявлен рабочим днем, а 3 ноября — выходным, все выплаты, традиционно назначаемые на 3-е число, будут перечислены 1 ноября. В их числе — единое пособие, выплаты на первого ребенка до трех лет, пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих, пособия на детей военнослужащих до трех лет и единое пособие для беременных.