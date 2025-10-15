Как идет строительство дороги от «Тавриды» до Судака

«Новая дорога будет проложена от трассы “Таврида” до Судака и существенно сократит время в пути. Также она пройдет в обход населенных пунктов, что позволит существенно снизить транспортную нагрузку на местные дороги, транзит грузового транспорта будет выведен из жилых зон, что улучшит условия проживания местного населения», — сказал он.
Строительство автодороги ведется в рамках госпрограммы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя и в три этапа. Общая стоимость работ порядка 25 млрд рублей. Запланировано построить 9 км и отремонтировать еще 22 километра дорог, напомнил Лобанов.
Расчетная скорость движения транспорта на первом этапе (Льговское — Грушевка — Судак) — 100 км/ч, там предусмотрено две полосы движения, один путепровод, транспортная развязка на пересечении с «Тавридой» в двух ровнях и одно кольцевое пересечение, рассказал он.
«Расчетная скорость на втором — 60 км/ч, предусмотрено четыре полосы движения, один мост и три кольцевых пересечения (выезд из Переваловки и въезд/выезд в Дачном). Расчетная скорость на последнем этапе 50−100 км/ч, предусмотрены четыре полосы движения и два моста», — добавил собеседник.
По информации Службы автодорог Крыма, сейчас выполнены работы по устройству «дорожной одежды»: уложен средний слой асфальтобетона, также вскорости планируют приступить к укладке верхнего слоя асфальтобетона. Ведутся работы по устройству шумозащитных экранов, бортового камня, водосбросов. На транспортной развязке № 1 выполняются работы по устройству сопряжения путепровода над трассой «Таврида» с насыпью.
Полностью построить объект планируют не позже 2027 года, добавили в пресс-службе.
В конце мая первый замминистра транспорта Республики Крым Арсений Козловский рассказывал в эфире радио «Спутник в Крыму», что участок трассы на Судак Льговское — Грушевка готов на 70−75%, работы ведутся уже на примыкании дороги к трассе «Таврида».
Движение по новой автодороге Льговское — Грушевка — Судак планировали открыть в середине октября, об этом в начале августа рассказывал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Тогда первый этап строительства был выполнен на три четверти.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что первый этап автомобильной дороги Льговское — Грушевка — Судак (съезд с трассы «Таврида»), которая ведет к арт-кластеру «Таврида» возле Судака, построят в 2026 году. Протяженность всего объекта около 32 км, стоимость работ более 23,6 млрд рублей.