Как идет строительство дороги от «Тавриды» до Судака

«Новая дорога будет проложена от трассы “Таврида” до Судака и существенно сократит время в пути. Также она пройдет в обход населенных пунктов, что позволит существенно снизить транспортную нагрузку на местные дороги, транзит грузового транспорта будет выведен из жилых зон, что улучшит условия проживания местного населения», — сказал он.