Цирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапито

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости Крым. Владельца цирка-шапито оштрафовали за гастроли в Симферополе без лицензии на использование и содержание животных. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

24 сентября в ведомство поступило обращение граждан. Специалисты провели внеплановое контрольное мероприятие в отношении цирка-шапито, осуществляющего гастрольную деятельность в крымской столице.

«Установлено, что у индивидуального предпринимателя отсутствует лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в цирке», — сказано в сообщении.

Кроме того, владелец не уведомил управление Россельхознадзора о начале гастрольной деятельности, что, согласно законодательству, необходимо сделать в срок не менее 10 дней до начала гастролей.

«По факту выявленных нарушений индивидуальный предприниматель привлечен 2 октября 2025 года к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.53 КоАП РФ с наказанием в виде наложения штрафа», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алуште детские аттракционы работали с нарушениями норм безопасности. Специалистами было проверено семь объектов, принадлежащих двум предпринимателям. Половина аттракционов эксплуатировалась без обязательной государственной регистрации и с рядом существенных нарушений норм и требований безопасной эксплуатации аттракционов.