Цирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапито

24 сентября в ведомство поступило обращение граждан. Специалисты провели внеплановое контрольное мероприятие в отношении цирка-шапито, осуществляющего гастрольную деятельность в крымской столице.
«Установлено, что у индивидуального предпринимателя отсутствует лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в цирке», — сказано в сообщении.
Кроме того, владелец не уведомил управление Россельхознадзора о начале гастрольной деятельности, что, согласно законодательству, необходимо сделать в срок не менее 10 дней до начала гастролей.
«По факту выявленных нарушений индивидуальный предприниматель привлечен 2 октября 2025 года к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.53 КоАП РФ с наказанием в виде наложения штрафа», — уточнили в ведомстве.
