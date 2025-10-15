Федеральные эксперты оценили новый аэропорт и транспортную инфраструктуру Воронежа

«Сейчас у нас нет задачи проверять работу объекта. У нас есть задача посмотреть, что было сделано за последние два года в Воронеже и области в части развития объектов транспортной инфраструктуры. Рано или поздно аэропорт будет открыт, поэтому необходимо оценить его готовность, чтобы устранить мелкие неполадки заранее», — акцентировал внимание зампред Общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов.