Федеральные эксперты оценили новый аэропорт и транспортную инфраструктуру Воронежа

Генеральный директор воздушной гавани Роман Фроленко организовал для гостей экскурсию по новому терминалу внутренних авиалиний. Объект, напомним, был введен в эксплуатацию летом 2024 года.
Архитектурный облик терминала площадью 13,7 тысяч квадратных метров выдержан в стилистике Петровской эпохи. Его пропускная способность достигает 600 пассажиров в час — 2 млн человек в год. Работы там полностью завершены: установлено современное оборудование, организованы зоны ожидания, завезена мебель.
Представители делегации обратили особое внимание на организованную в аэропорту комнату матери и ребенка, оснащенную игровой зоной, спальными помещениями и специализированными местами для кормления. Эксперты подчеркнули, что объект не имеет аналогов. Также аэропорт столицы Черноземья приспособлен для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья. Гости отметили число логичных и современных решений, которые были применены в процессе строительства.
Прилегающая к воздушной гавани территория также в ходе работ была благоустроена: рядом с основным зданием появилась просторная парковка, подъездные пути постарались улучшить, создается система навигации.
Готовности аэропорта к возобновлению работы — высокая, резюмировали эксперты.
«Сейчас у нас нет задачи проверять работу объекта. У нас есть задача посмотреть, что было сделано за последние два года в Воронеже и области в части развития объектов транспортной инфраструктуры. Рано или поздно аэропорт будет открыт, поэтому необходимо оценить его готовность, чтобы устранить мелкие неполадки заранее», — акцентировал внимание зампред Общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов.
При этом нужно совершенствовать дорожную навигацию, развивать общественный транспорт.
Замминистра промышленности и транспорта региона Максим Захаров проинформировал представителей делегации о текущей транспортной доступности аэропорта. Сейчас туда доходит только маршрут № 120а — пассажиропоток низкий.
«Как только произойдет открытие аэропорта, мы будем смотреть пассажиропоток. Перенастроить выпуск автобусов и заключить дополнительное соглашение с перевозчиком не составит проблем», — заверил замминистра", — отметил чиновник.
Делегация также протестировала несколько автобусов, отметив позитивные изменения в организации общественного транспорта, включая создание выделенных полос, обновление подвижного состава и модернизацию остановочных комплексов.
Эксперты сформулировали ключевые рекомендации по дальнейшему развитию транспортной системы регионального центра. Среди них: унификация льготной политики для различных социальных групп, повышение качества управления транспортными средствами и совершенствование организации подъездов к остановочным пунктам. Воронеж продолжает системную работу по обновлению автобусного парка, приобретая транспортные средства большой вместимости, что позволяет повысить провозную способность и частично компенсировать дефицит водительских кадров. Региональные власти совместно с Министерством труда разрабатывают программы профессиональной переподготовки для специалистов транспортной отрасли.
Результаты инспекции лягут в основу рекомендаций для федеральных и региональных органов власти по дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры Центрального Черноземья. Работа делегации стала важным этапом подготовки к пленарным заседаниям и тематическим секциям форума «Сообщество», запланированным на 15 октября.