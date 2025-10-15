Согласно расписанию пермского аэропорта, Sky Vision Airlines планировал летать с 20 сентября по 23 октября. По данным источника на туристическом рынке Прикамья, туроператор полетов в Шарм-эль-Шейх решил сменить авиакомпанию. Сейчас, согласно расписанию аэропорта Пермь, вместо египетского перевозчика летает российская авиакомпания Nordwind.
Египетский перевозчик прекратил чартерные полеты из Перми
Египетская авиакомпания Sky Vision Airlines прекратила чартерные полеты из Перми в Шарм-эль-Шейх. В сентябре перевозчик стал третьим по этому направлению после AlMasria Universal Airlines и Air Cairo.