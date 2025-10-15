75 новых автобусов пополнят автопарк Сочи до конца года

Сочи готовится к обновлению автобусного парка: до конца года курорт получит 75 новых автобусов среднего класса. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин и отметил, что на совещании по развитию общественного транспорта доложил о планах губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.
Поставка новых автобусов стала возможной благодаря участию коммерческих перевозчиков в программе Минпромторга.
По словам мэра, обновление автопарка является частью масштабной программы по переходу на экологически чистые виды транспорта. За последние три года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и краевых государственных программ Сочи уже получил 172 автобуса на метане. Кроме того, на улицах города курсируют девять электробусов, а для заправки метаном построены две газозаправочные станции. В следующем году планируется завершить совместный проект с «Газпромом» по монтажу модульной газовой заправки в автобусном парке.
«В целом в Сочи уже 30% автопарка переведено на экологические виды топлива», — отметил Андрей Прошунин.
Согласно планам, к 2030 году на курорте обновят 442 автобуса.