75 новых автобусов пополнят автопарк Сочи до конца года

По словам мэра, обновление автопарка является частью масштабной программы по переходу на экологически чистые виды транспорта. За последние три года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и краевых государственных программ Сочи уже получил 172 автобуса на метане. Кроме того, на улицах города курсируют девять электробусов, а для заправки метаном построены две газозаправочные станции. В следующем году планируется завершить совместный проект с «Газпромом» по монтажу модульной газовой заправки в автобусном парке.