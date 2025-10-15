Глеб Никитин рассказал о бюджете Нижегородской области на 2026 год

На «нулевом чтении» бюджета Нижегородской области на 2026 год губернатор Глеб Никитин представил основные финансовые параметры будущего года. Расходная часть документа составит 316,8 миллиарда рублей при доходной в 294,9 миллиарда рублей.
Ключевым приоритетом остается социальная сфера — на эти цели планируется направить более 60% всех расходов. Особое внимание уделено поддержке семей с детьми: финансирование «детского» бюджета увеличится на 40% — с 19,5 до 27,9 миллиарда рублей.
Среди крупных инфраструктурных проектов, которые продолжат реализовываться в 2026 году, — строительство IT-кампуса «Неймарк», новых станций метро, дублера проспекта Гагарина и модернизация общественного транспорта. Часть расходов может быть перенесена на 2027−2028 годы в зависимости от экономической ситуации.