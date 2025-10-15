Ричмонд
Глеб Никитин рассказал о бюджете Нижегородской области на 2026 год

В регионе запланированы расходы на 316,8 млрд рублей.

Источник: t.me/glebnikitin_nn

На «нулевом чтении» бюджета Нижегородской области на 2026 год губернатор Глеб Никитин представил основные финансовые параметры будущего года. Расходная часть документа составит 316,8 миллиарда рублей при доходной в 294,9 миллиарда рублей.

Ключевым приоритетом остается социальная сфера — на эти цели планируется направить более 60% всех расходов. Особое внимание уделено поддержке семей с детьми: финансирование «детского» бюджета увеличится на 40% — с 19,5 до 27,9 миллиарда рублей.

Среди крупных инфраструктурных проектов, которые продолжат реализовываться в 2026 году, — строительство IT-кампуса «Неймарк», новых станций метро, дублера проспекта Гагарина и модернизация общественного транспорта. Часть расходов может быть перенесена на 2027−2028 годы в зависимости от экономической ситуации.