Глеб Никитин рассказал о бюджете Нижегородской области на 2026 год

Среди крупных инфраструктурных проектов, которые продолжат реализовываться в 2026 году, — строительство IT-кампуса «Неймарк», новых станций метро, дублера проспекта Гагарина и модернизация общественного транспорта. Часть расходов может быть перенесена на 2027−2028 годы в зависимости от экономической ситуации.