Премьер Турчин сказал о ситуации с нефтепродуктами в Беларуси

Премьер-министр оценил ситуацию с нефтепродуктами на внутреннем рынке Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Александр Турчин после доклада президенту Беларуси сказал о ситуации с нефтепродуктами в Беларуси. Видеофрагмент размещен в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.

Глава белорусского правительства сообщил, что один из главных вопросов доклада главе государства — вопрос нефтеперерабатывающей промышленности Беларуси. Он обратил внимание, что 15 октября 2025 года удалось завершить полугодовую непростую работу с партнерами из России по условиям финансирования данной отрасли на среднесрочную перспективу на взаимовыгодных условиях.

Турчин добавил, что условия, по которым была достигнута договоренность с Россией, дают возможность эффективно работать нефтеперерабатывающим заводам Беларуси. Вместе с тем премьер-министр подчеркнул: предпринятые меры уже дали значительный экономический эффект для белорусских предприятий. Он исчисляется не одной сотней миллионов долларов.

— Поэтому видите, какая ситуация на рынке нефтепродуктов и у стран-соседей. Я доложил президенту, что ситуация на внутреннем рынке с обеспечением нефтепродуктами у нас стабильная, и никаких потрясений просто не может быть, — подчеркнул Александр Турчин.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чем должен заняться премьер-министр Александр Турчин.

Тем временем Белстат сказал о ситуации с яйцами в Беларуси.

Вместе с тем знатоки «Что? Где? Когда?» отвечали на вопрос белоруски всем клубом: «Не увидели черный кружок».

