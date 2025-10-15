В Татарстане пересмотрели планы по урожайности зерновых

Республика изменила подход к зерновому производству — посевные площади перераспределены, а прогноз по потребности снижен. Среди причин — погодные факторы и повышение прибыльности альтернативных культур, пишет ИА «Татар-информ».
Какие районы Татарстана в лидерах по урожайности зерна?
Аграрии Татарстана завершили уборочную кампанию по основным зерновым культурам, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства.
«Завершили уборку основных зерновых культур. Еще предстоит обмолотить кукурузу на зерно. С учетом этого в бункерном весе валовой сбор зерна составит 4,9 млн тонн. Но мы всегда говорим итоговую цифру. После доработки ожидаем 4,5−4,6 млн тонн в чистом весе», — рассказал он.
Наибольшие объемы зерна собрали в Буинском, Тетюшском и Арском районах — свыше 200 тыс. тонн. Лидерами по урожайности стали Тетюшский, Кукморский, Атнинский, Балтасинский и Аксубаевский районы.
Как осадки повлияли на урожайность?
По словам министра, в этом году погодные условия вновь оказали влияние на итоги уборочной кампании.
«Дождливая погода не ущерб, а недобор нам дала. Ущерба нет, недобор есть. При этом дожди положительно повлияли на рост сахарной свеклы, на сев озимых. Мы к нему пришли с влажной почвой», — отметил Зяббаров.
Однако погодные особенности отразились и на качестве зерна.
«Потеряли класс зерна. Мы максимально работаем на третий класс — вносим много удобрений, используем средства защиты растений. Но с третьего класса ушли на четвертый», — пояснил министр.
Внутреннюю потребность в зерне пересчитали из-за потепления климата и снижения цен на зерно.
Минсельхозпрод РТ обновил расчеты внутренней потребности республики в зерне. Теперь она составляет около 2,5 млн тонн, тогда как ранее оценивалась в 3,2 млн тонн.
Из этого объема: 1,6 млн тонн требуется для нужд животноводства, 250 тыс. тонн — для производства муки, 230 тыс. тонн — для производства спиртов, свыше 400 тыс. тонн — для посевной кампании.
«Для обеспечения этих объемов достаточно не более 1 млн га зерновых, в этом году их площадь составляет свыше 1,2 млн га. По сравнению с прошлым годом площади зерновых культур уменьшились на 90 тыс. га», — подчеркнул Зяббаров.
В структуре посевных площадей также произошли заметные изменения. Площадь технических культур увеличилась на 97 тыс. га.
«Изменения происходят ежегодно», — отметил глава министерства.
Он добавил, что климат в регионе постепенно становится теплее, а сумма эффективных температур в период вегетации увеличивается.
«Кроме того, снижение цен на зерно привело к уменьшению площадей зерновых культур в пользу маржинальных, таких как подсолнечник, кукуруза на зерно, соя, лен масличный. Данные культуры в текущем году показали хороший потенциал. И по цене они намного интереснее», — пояснил Зяббаров.
Выращивать масличные культуры выгоднее, чем зерно.
Как отметил министр, сегодня закупочные цены на зерно остаются низкими, в то время как по подсолнечнику, рапсу и сое — заметно выше.
«По закупочным ценам на зерно по сравнению с прошлым годом немного недотягиваем. Но думаю, что к концу года будет небольшой рост по зерновым», — сказал он.
Рентабельность производства таких культур, как сахарная свекла, подсолнечник и рапс, по данным ведомства, достигает от 12% до 40%, при этом сбыт их стабильно обеспечен. Продукция востребована в соседних регионах — Самарской, Оренбургской, Ульяновской и Саратовской областях.
«И по этим культурам цены более стабильные. В текущем году планируем получение дополнительной прибыли за счет масличных культур — более 2 млрд рублей. Это в ценах прошлого года. Для севооборота соя и рапс являются хорошими предшественниками для многих культур», — отметил глава Минсельхозпрода.
При этом Зяббаров подчеркнул, что Татарстан не намерен полностью уходить от зерновых.
«Это нужно для севооборота, обеспечения продовольственной безопасности. Да, экспортные пошлины увеличились. Но мы ищем рынки сбыта. Даже с учетом пошлины экспорт продолжается. Экспортно ориентированные компании реализуют продукцию, значит, есть на чем зарабатывать», — заявил министр.
Он также отметил, что «хорошее хозяйство должно уметь выращивать все культуры».
За границу Татарстан экспортировал 15 тыс. тонн зерна нового урожая.
Зяббаров напомнил, что производителям зерновых оказывается государственная поддержка.
«В этом году господдержку, около 400 млн рублей, за реализованное зерно до производителей довели», — подчеркнул он.
На хранении в республике находится около 1,8 млн тонн зерна. Мощности позволяют разместить до 4,9 млн тонн, из которых половина приходится на складские помещения в хозяйствах, а остальная часть — на промышленные элеваторы.
Кроме того, в Татарстане активно применяется технология хранения зерна в полимерных рукавах — этот метод используют уже почти пять лет.
«В этом году в рукава заложено около 400 тыс. тонн зерна и масличных культур. Это хорошее решение вопроса для оперативности работы, уборки», — отметил министр.
С начала сезона за рубеж уже экспортировано 15 тыс. тонн зерна нового урожая.
Основные направления поставок — Ближний Восток, Закавказье, Азия, Иран, Китай, Индия и страны Таможенного союза.
Аграрии Татарстана гордятся, что удалось вырастить озимый рапс.
По данным Минсельхозпрода, в этом году в Татарстане планируется собрать свыше 900 тыс. тонн масличных культур.
«Погода нормализуется, и уборку продолжим. Еще у нас осталось половина объема подсолнечника, сои», — сообщил Зяббаров.
Уже завершена уборка рапса: собрано 328 тыс. тонн при урожайности 20,9 ц/га.
«На протяжении двух лет в республике мы занимаемся озимым рапсом. Для нас революция то, что в республике смогли эту культуру вырастить», — подчеркнул министр.
По сахарной свекле результаты хорошие.
Урожайность сахарной свеклы составила 489 центнеров с гектара, собрано 2,3 млн тонн.
«В этом году погода была хорошая для свеклы. Урожайность с гектара — 489 центнеров. Планируем собрать 2,3 млн тонн», — сообщил Зяббаров.
Два действующих сахарных завода Татарстана перерабатывают около 13 тыс. тонн сырья в сутки. На данный момент произведено 74 тыс. тонн сахара, а к концу сезона ожидается выпуск около 250 тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого года.
Также в республике планируется собрать около 850 тыс. тонн картофеля и почти 250 тыс. тонн овощей.