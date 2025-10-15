В Татарстане пересмотрели планы по урожайности зерновых

Два действующих сахарных завода Татарстана перерабатывают около 13 тыс. тонн сырья в сутки. На данный момент произведено 74 тыс. тонн сахара, а к концу сезона ожидается выпуск около 250 тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого года.