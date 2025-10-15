Вице-премьеры Беларуси и России обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич и заместитель председателя правительства России Александр Новак провели рабочую встречу на полях международного форума «Российская энергетическая неделя», сообщает БЕЛТА.
Виктор Каранкевич и Александр Новак обсудили вопросы белорусско-российского сотрудничества в топливно- энергетическом комплексе.
Стороны отметили положительную динамику развития двусторонних отношений. Особое внимание уделено условиям дальнейшего взаимодействия в нефтегазовой сфере. -0-
