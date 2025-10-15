Судан предложил Беларуси сотрудничество в электроэнергетике и газовой отрасли

Руководитель суданской делегации рассказал о проводимой в стране работе по восстановлению и развитию электросетевой инфраструктуры и газораспределительной системы. «Для нас представляет интерес взаимодействие с белорусскими партнерами по данным направлениям как в части выполнения строительных работ, так и в сфере поставок в Судан необходимого оборудования. Готовы предложить белорусской стороне выгодные условия», — сказал он.