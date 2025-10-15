Судан предложил Беларуси сотрудничество в электроэнергетике и газовой отрасли

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы партнерства обсуждены на встрече министра энергетики Дениса Мороза с министром энергетики и нефти Судана Мухиддином ан-Наим Саидом. Переговоры состоялись на полях Российской энергетической недели. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Руководитель суданской делегации рассказал о проводимой в стране работе по восстановлению и развитию электросетевой инфраструктуры и газораспределительной системы. «Для нас представляет интерес взаимодействие с белорусскими партнерами по данным направлениям как в части выполнения строительных работ, так и в сфере поставок в Судан необходимого оборудования. Готовы предложить белорусской стороне выгодные условия», — сказал он.
В свою очередь Денис Мороз отметил, что у Беларуси есть необходимый опыт и квалифицированный персонал в обозначенных отраслях. Кроме того, успешно реализован проект по сооружению Белорусской АЭС, и в случае заинтересованности Судана Беларусь готова делиться опытом в области атомной энергетики.
Для рассмотрения конкретных сфер взаимодействия министр пригласил суданские компании посетить Беларусь. «Мы готовы показать наши возможности и предметно обсудить сотрудничество», — отметил он. -0-