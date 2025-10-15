ЕЭК анонсировала начало формирования общего биржевого товарного рынка ЕАЭС

15 октября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Максим Ермолович 15 октября на международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве анонсировал начало работы по формированию к 2030 году общего биржевого товарного рынка в рамках Евразийского экономического союза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.
Максим Ермолович рассказал, что в качестве первого шага в ближайшее время планируется создание Биржевого комитета, куда войдут представители государств — членов ЕАЭС. Также планируется пригласить в комитет в качестве наблюдателей биржи из Узбекистана и Ирана. Целевой задачей определена необходимость выработки общих принципов и подходов в ЕАЭС по формированию ценовых индикаторов на биржевые товары по широкому перечню.
«Дискуссия о включении всех видов товаров ТЭК в общий биржевой товарный рынок должна быть возобновлена», — отметил Максим Ермолович, подчеркнув, что установление ценовых индикаторов на товары топливно-энергетического комплекса положительно скажется на развитии национальных экономик всех государств-членов. -0-