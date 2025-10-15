ЕЭК анонсировала начало формирования общего биржевого товарного рынка ЕАЭС

Максим Ермолович рассказал, что в качестве первого шага в ближайшее время планируется создание Биржевого комитета, куда войдут представители государств — членов ЕАЭС. Также планируется пригласить в комитет в качестве наблюдателей биржи из Узбекистана и Ирана. Целевой задачей определена необходимость выработки общих принципов и подходов в ЕАЭС по формированию ценовых индикаторов на биржевые товары по широкому перечню.