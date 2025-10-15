Ричмонд
Белорусские НПЗ перешли на производство зимнего дизельного топлива

В концерне напомнили, что с 1 ноября на всех АЗС «Белоруснефти» реализуется только зимнее дизельное топливо.

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырский НПЗ» с 15 октября переходят на производство и отгрузку дизельного топлива марки ДТ-З-К5 класс 0, а также готовы к выпуску и реализации дизельного топлива ДТ-З-К5 класс 2 по заявкам потребителей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

«Для бесперебойной эксплуатации автотранспорта в зимний период рекомендуем автолюбителям своевременно произвести замену топливного фильтра, обеспечить применение рекомендованных автопроизводителем смазочных масел и охлаждающих жидкостей, проверить работоспособность свечей накала и аккумуляторной батареи, а также заранее позаботиться о сезонной замене шин», — напомнили в концерне. -0-