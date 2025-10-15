Белорусские НПЗ перешли на производство зимнего дизельного топлива

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырский НПЗ» с 15 октября переходят на производство и отгрузку дизельного топлива марки ДТ-З-К5 класс 0, а также готовы к выпуску и реализации дизельного топлива ДТ-З-К5 класс 2 по заявкам потребителей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».