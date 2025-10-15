От производства до финансирования. Банк развития и штат Нигер конкретизируют проекты сотрудничества

Сергей Столярчук также отметил, что переход в практическую плоскость является серьезным шагом к укреплению продовольственной безопасности Нигерии. «В настоящее время Беларусь активно развивает инфраструктуру для хранения и переработки сельхозпродукции, создавая конечные продукты питания. Развиваются биотехнологии, позволяющие производить дополнительную обработку продуктов для обогащения их аминокислотами и полезными веществами. Важно, чтобы Нигерия видела в Беларуси не просто поставщика, а надежного партнера, готового делиться самыми современными компетенциями, знаниями и инновациями. Наша страна также готова внедрять технологии цифрового земледелия, которые способствуют оптимальному использованию техники для обработки больших площадей и точному внесению удобрений», — акцентировал внимание он.