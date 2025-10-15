От производства до финансирования. Банк развития и штат Нигер конкретизируют проекты сотрудничества

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация из штата Нигер Федеративной Республики Нигерия в Беларуси посетила Банк развития, где были конкретизированы потенциальные совместные проекты в сельском хозяйстве, энергетике, пищевой и промышленной отраслях, а также в сфере инноваций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Банка развития.
Основой для активизации сотрудничества послужили дружественные отношения и высокий уровень доверия между лидерами двух стран. Как отметили стороны, этот политический капитал теперь трансформируется во взаимовыгодные экономические инициативы.
Губернатор штата Нигер Мохаммед Умару Баго выразил заинтересованность не только в поставках белорусской сельхозтехники. «Наша республика находится в процессе активного развития регионов, и наш стратегический запрос к белорусским партнерам — передача компетенций и создание современной производственной базы. Нас интересуют не только поставки сельхозтехники, но и совместные проекты в переработке продукции, энергетике и, что особенно важно, в создании умной логистики для наших растущих экономик», — сказал он.
Председатель правления Банка развития Сергей Столярчук подчеркнул, что в штате Нигер он видит перспективного и надежного партнера. «Наша общая цель — достижение конкретных измеримых результатов, которые будут работать на процветание наших народов», — сказал он.
Сергей Столярчук также отметил, что переход в практическую плоскость является серьезным шагом к укреплению продовольственной безопасности Нигерии. «В настоящее время Беларусь активно развивает инфраструктуру для хранения и переработки сельхозпродукции, создавая конечные продукты питания. Развиваются биотехнологии, позволяющие производить дополнительную обработку продуктов для обогащения их аминокислотами и полезными веществами. Важно, чтобы Нигерия видела в Беларуси не просто поставщика, а надежного партнера, готового делиться самыми современными компетенциями, знаниями и инновациями. Наша страна также готова внедрять технологии цифрового земледелия, которые способствуют оптимальному использованию техники для обработки больших площадей и точному внесению удобрений», — акцентировал внимание он.
Руководитель Банка развития добавил, что успешный опыт Беларуси в поставках сельскохозяйственной техники, пищевой продукции и реализации иных совместных проектов в странах Африки доказал свою экономическую эффективность и надежность. Не остались без внимания и транспортно-логистические аспекты сотрудничества: стороны обсудили строительство дорожно-транспортных коммуникаций, организацию транспортной системы, в том числе с применением новых технологий.
Беларусь предлагает партнерам не просто технику, а комплексное решение: от производства высококачественной продукции до ее экспортного финансирования и инженерного сопровождения. Действенность этой модели также подтверждена успешной реализацией ряда проектов на Африканском континенте.
Особое внимание было уделено возможностям Банка развития в финансировании как уже анонсированных, так и новых перспективных проектов. Инструменты банка были оценены зарубежными партнерами как эффективный механизм, способный стать локомотивом для сотрудничества по всем обозначенным направлениям.
Проведенная встреча наглядно демонстрирует курс на развитие долгосрочного и масштабного партнерства. Стороны договорились о дальнейшей конкретизации проектов, в реализации которых экспортная поддержка со стороны Банка развития станет одним из ключевых факторов успеха. -0-