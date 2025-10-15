Эрдоган: первый реактор АЭС «Аккую» очень скоро начнет вырабатывать энергию

Турция в скором времени начнет получать энергию с первого реактора АЭС «Аккую», заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«На “Аккую” мы в очень ближайшее время начнем производить первую электроэнергию», — сказал он, выступая с обращением после заседания кабмина.
Эрдоган также отметил, что турецкие власти продолжат инвестировать в атомную энергетику и анонсировал «другие проекты» в этом направлении.
Отметим, строительство первой в Турции АЭС «Аккую» ведется с участием России.
Напомним, в октябре 2024 года глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что Эрдоган предложил корпорации построить на территории Турции вторую атомную электростанцию.
Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.Читать дальше