Эрдоган: первый реактор АЭС «Аккую» очень скоро начнет вырабатывать энергию

Президент Турции анонсировал «другие проекты» в этом направлении.

Турция в скором времени начнет получать энергию с первого реактора АЭС «Аккую», заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«На “Аккую” мы в очень ближайшее время начнем производить первую электроэнергию», — сказал он, выступая с обращением после заседания кабмина.

Эрдоган также отметил, что турецкие власти продолжат инвестировать в атомную энергетику и анонсировал «другие проекты» в этом направлении.

Отметим, строительство первой в Турции АЭС «Аккую» ведется с участием России.

Напомним, в октябре 2024 года глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что Эрдоган предложил корпорации построить на территории Турции вторую атомную электростанцию.

