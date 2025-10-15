Экономист Щербаченко рассказал, сколько будет стоить доллар к зиме

В интервью «360» независимый экономический аналитик Дмитрий Адамидов заявил, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 77−85 рублей. Специалист связал возможное укрепление рубля со снижением импорта и жесткой денежно-кредитной политикой. Аналитик также не исключил, что наблюдаемое падение доллара может свидетельствовать о его постепенном ослаблении, а не только о силе рубля.