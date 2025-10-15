Экономист Щербаченко рассказал, сколько будет стоить доллар к зиме

К концу года курс доллара может достичь 79−81 рубля при сохранении текущей экономической ситуации. Такой прогноз в интервью «Газете.Ru» дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Эксперт пояснил, что высокая ключевая ставка ЦБ поддерживает привлекательность рублевых вкладов, что удерживает капиталы внутри страны и снижает спрос на иностранную валюту. Щербаченко отметил, что медленное снижение ключевой ставки или пауза в октябре продолжают поддерживать рублевые активы. По его словам, на курс также влияют уровень ВВП и инфляции, торговый баланс и геополитическая обстановка.
В интервью «360» независимый экономический аналитик Дмитрий Адамидов заявил, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 77−85 рублей. Специалист связал возможное укрепление рубля со снижением импорта и жесткой денежно-кредитной политикой. Аналитик также не исключил, что наблюдаемое падение доллара может свидетельствовать о его постепенном ослаблении, а не только о силе рубля.
Ранее эксперт Максим Чириков спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля.