Экономист Щербаченко рассказал, сколько будет стоить доллар к зиме

Специалист отметил, что высокая ключевая ставка ЦБ поддерживает привлекательность рублевых вкладов.

Источник: Аргументы и факты

К концу года курс доллара может достичь 79−81 рубля при сохранении текущей экономической ситуации. Такой прогноз в интервью «Газете.Ru» дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Эксперт пояснил, что высокая ключевая ставка ЦБ поддерживает привлекательность рублевых вкладов, что удерживает капиталы внутри страны и снижает спрос на иностранную валюту. Щербаченко отметил, что медленное снижение ключевой ставки или пауза в октябре продолжают поддерживать рублевые активы. По его словам, на курс также влияют уровень ВВП и инфляции, торговый баланс и геополитическая обстановка.

В интервью «360» независимый экономический аналитик Дмитрий Адамидов заявил, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 77−85 рублей. Специалист связал возможное укрепление рубля со снижением импорта и жесткой денежно-кредитной политикой. Аналитик также не исключил, что наблюдаемое падение доллара может свидетельствовать о его постепенном ослаблении, а не только о силе рубля.

Ранее эксперт Максим Чириков спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля.