Российские компании в 1,7 раза увеличили поставки несырьевых товаров через БУТБ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма сделок российских товаропроизводителей по реализации несырьевой продукции на торгах Белорусской универсальной товарной биржи в январе — сентябре 2025 года выросла в 1,7 раза — до $25 млн. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.
Наибольший объем продаж пришелся на запчасти и комплектующие для спецтехники, измерительные приборы, промышленный инструмент, электродвигатели, аккумуляторные батареи, насосное оборудование, стройматериалы и текстильные изделия. При этом свыше 80% сделок обеспечил экспорт импортозамещающей продукции.
По данным БУТБ, в январе — сентябре 2025 года экспортные биржевые сделки с несырьевыми товарами на регулярной основе заключали 113 российских компаний и индивидуальных предпринимателей. В качестве покупателей на биржевых торгах выступали не только белорусские предприятия, но и резиденты других стран. Так, помимо Беларуси, в список основных рынков сбыта российской продукции через БУТБ также вошли Армения, Казахстан и Кыргызстан.
Кроме того, в этом году белорусская биржевая платформа активно использовалась для межрегиональной торговли в пределах Российской Федерации. Лидерами по объемам таких сделок по итогам девяти месяцев стали Московская, Новосибирская и Челябинская области России.
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ — одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция — содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры. -0-