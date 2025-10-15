Российские компании в 1,7 раза увеличили поставки несырьевых товаров через БУТБ

По данным БУТБ, в январе — сентябре 2025 года экспортные биржевые сделки с несырьевыми товарами на регулярной основе заключали 113 российских компаний и индивидуальных предпринимателей. В качестве покупателей на биржевых торгах выступали не только белорусские предприятия, но и резиденты других стран. Так, помимо Беларуси, в список основных рынков сбыта российской продукции через БУТБ также вошли Армения, Казахстан и Кыргызстан.