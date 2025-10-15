ЦБ объявил о повышении аналитиками прогноза по средней ставке на 2025 год

Центробанк также может ожидать более низкий курс доллара.
Аналитики, участвовавшие в опросе Банка России, пересмотрели в сторону повышения прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год — с 19% до 19,2%. Такие данные содержатся в опубликованных результатах макроэкономического исследования, проведенного Центробанком.
Кроме того, эксперты повысили ожидания по средней ключевой ставке на 2026 год, установив ее на уровне 13,7% против прежних 13,2%. В то же время прогноз по ключевой ставке на 2027 год был сокращен до 10% с ранее ожидавшихся 10,3%. На 2028 год аналитики теперь прогнозируют повышение ставки до 9%, тогда как ранее ожидалось 8,5%.
Что касается динамики ВВП, аналитики скорректировали прогноз роста российской экономики на 2025 год до 1%, тогда как ранее ожидался рост в 1,2%. Прогнозы на 2026 и 2027 годы также были снижены — на 0,4 и 0,1 процентных пункта соответственно, до 1,2% и 1,8%. На 2028 год эксперты также понизили оценку темпов роста ВВП с 2% до 1,9%.
Ожидания по инфляции на 2025 год были увеличены до 6,6% по сравнению с предыдущим прогнозом в 6,4%. На 2026 год прогноз инфляции был скорректирован вверх на 0,4 процентного пункта и составляет теперь 5,1% (ранее — 4,7%). На 2027 год прогноз снижен до 4,1% с 4,2%. На 2028 год прогноз по инфляции остался без изменений и составляет 4%.
Эксперты, опрошенные Банком России, также снизили прогноз по среднему годовому курсу доллара к рублю на 2025 год до 85 рублей (ранее — 85,5 рубля). Прогнозы по курсу доллара на 2026 и 2027 годы были уменьшены до 94,6 и 100 рублей соответственно. На 2028 год ожидается курс на уровне 103,7 рубля за доллар.