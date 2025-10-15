ЦБ объявил о повышении аналитиками прогноза по средней ставке на 2025 год

Кроме того, эксперты повысили ожидания по средней ключевой ставке на 2026 год, установив ее на уровне 13,7% против прежних 13,2%. В то же время прогноз по ключевой ставке на 2027 год был сокращен до 10% с ранее ожидавшихся 10,3%. На 2028 год аналитики теперь прогнозируют повышение ставки до 9%, тогда как ранее ожидалось 8,5%.