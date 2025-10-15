Путину доложили, сколько километров дорог введут в строй в РФ до конца года: цифра впечатляет

В России до конца текущего года будет построено и отремонтировано минимум 28 тысяч километров дорог. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами Правительства.
«В этом году мы идем с опережением плана на 29% по сравнению с 2024 годом», — сказал он.
По словам вице-премьера, в результате можно уверенно сказать, что до конца года будет отремонтировано и построено минимум 28 тысяч километров дорог, что примерно на 4 тысячи километров станет больше, чем в 2024 году.
Как писал сайт KP.RU, вечером 15 октября Владимир Путин провел совещание с членами кабмина и главной темой встречи стало дорожное строительство в стране. Кроме того, глава Минстроя и ЖКХ Ирек Файзуллин доложил главе государства о ситуации с началом отопительного сезона и готовности объектов ЖКХ к зиме, а министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил о ходе Северного завоза.