Опрошенные ЦБ эксперты спрогнозировали доллар по 94,6 рубля

Эксперты инвестиционной компании УК «Первая» считают, что ключевая ставка может оставаться на уровне 17% вплоть до заседания Банка России в апреле 2026 года, пишет РБК. Вместе с тем они полагают, что процесс активного снижения ключевой ставки начнется уже в следующем году и к его завершению ставка может опуститься до 12%, однако отмечается, что динамика будет зависеть от целого ряда факторов.